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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:32
novichok написав:
Кеш бек капнул. Открывался 25.10
А мне нет. Аж 22.10 открывал.
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ingtrans
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:14
novichok написав:
Кеш бек капнул. Открывался 25.10
И мне зашел, открывался 28го, чатился 1го
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:48
Кишмиш платят на УНИ или КДВ ?
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demichh
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:54
demichh написав:
Кишмиш платят на УНИ или КДВ ?
На Зеленую.
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jay2004
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:54
ingtrans написав: novichok написав:
Кеш бек капнул. Открывался 25.10
А мне нет. Аж 22.10 открывал.
Тоже 22 открывал. Кешбека нет.
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ramaz
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