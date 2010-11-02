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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1396139713981399

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:32

Re: А-Банк

  novichok написав:Кеш бек капнул. Открывался 25.10

А мне нет. Аж 22.10 открывал.
ingtrans
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Повідомлень: 173
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Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:14

  novichok написав:Кеш бек капнул. Открывался 25.10

И мне зашел, открывался 28го, чатился 1го :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29500
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2357 раз.
Подякували: 3410 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:48

Кишмиш платят на УНИ или КДВ ?
demichh
 
Повідомлень: 2162
З нами з: 09.12.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 113 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:54

  demichh написав:Кишмиш платят на УНИ или КДВ ?


На Зеленую.
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Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:54

  ingtrans написав:
  novichok написав:Кеш бек капнул. Открывался 25.10

А мне нет. Аж 22.10 открывал.

Тоже 22 открывал. Кешбека нет.
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ramaz
 
Повідомлень: 334
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Подякував: 59 раз.
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