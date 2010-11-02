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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:33
П2п на зеленую и сразу открыл
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v57
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:40
ingtrans написав: v57 написав:
да них он не пошел мне за 22 нет
похоже как-то выборочно
для фвнатов динамо что ли
Скорее для фанатов открывать 22-го
Все, кто отписался, что не пришел кэшбэк, написали, что открывали 22.10.
Открывалось 24го - кишмиша нет. Заявка оставлялась. Перезванивали объясняли, что готовят списки на выплату и дают руководству на подпись. Как только "старшОй" освятит - так и платят
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:22
открывал 23.10. ни фига нет ещё.
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