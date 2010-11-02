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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1397139813991400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:33

П2п на зеленую и сразу открыл
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:40

  ingtrans написав:
  v57 написав:да них он не пошел мне за 22 нет
похоже как-то выборочно
для фвнатов динамо что ли :)

Скорее для фанатов открывать 22-го :) Все, кто отписался, что не пришел кэшбэк, написали, что открывали 22.10.

Открывалось 24го - кишмиша нет. Заявка оставлялась. Перезванивали объясняли, что готовят списки на выплату и дают руководству на подпись. Как только "старшОй" освятит - так и платят
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:22

Re: А-Банк

открывал 23.10. ни фига нет ещё.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:01

Re: А-Банк

за 29.10 виплатили
за 21.10 ні. і заявка далі в роботі
ломбард
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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 01:43

27 и 29 открывались. Кешбека нет. Сегодня подал заявку. Зачем мутить?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:44

Зеленая

Поддержка а-банка заявляет, что свободно можно открыть одну зеленую карту с кредитным лимитом, а вторую без кред. лимита. Кто-то такое смог осуществить?
temjap4
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:13

  temjap4 написав:Поддержка а-банка заявляет, что свободно можно открыть одну зеленую карту с кредитным лимитом, а вторую без кред. лимита. Кто-то такое смог осуществить?

канешна
viewtopic.php?p=4786432#p4786432
нуна искать адекватного менагера
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:18

А более сложный случай - открыть Зелёную, не закрывая Универсальную Голд с фото?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:23

  Vorlon написав:А более сложный случай - открыть Зелёную, не закрывая Универсальную Голд с фото?

Эт я так сделал. У меня была Голда С Фото типа кредитка, но без лимита и Голда Дебетка.
На оту Голду-Дебетку налили лимит и перевыпустили на Зеленую.
Голда с Фото теперь типа дебетка
Чудеса в Шапито :)

Похоже они не умеют переносить лимит со счета на счет, но установить лимит на счет и перевыпустить на нужную карту-- умеют.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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