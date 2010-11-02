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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:40
Открывалось 24го - кишмиша нет. Заявка оставлялась. Перезванивали объясняли, что готовят списки на выплату и дают руководству на подпись. Как только "старшОй" освятит - так и платят
Додано: Вів 05 лис, 2019 22:22
Re: А-Банк
открывал 23.10. ни фига нет ещё.
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:01
Re: А-Банк
за 29.10 виплатили
за 21.10 ні. і заявка далі в роботі
ломбард
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Додано: Сер 06 лис, 2019 01:43
27 и 29 открывались. Кешбека нет. Сегодня подал заявку. Зачем мутить?
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:44
Зеленая
Поддержка а-банка заявляет, что свободно можно открыть одну зеленую карту с кредитным лимитом, а вторую без кред. лимита. Кто-то такое смог осуществить?
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:13
канешна
viewtopic.php?p=4786432#p4786432
нуна искать адекватного менагера
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:18
А более сложный случай - открыть Зелёную, не закрывая Универсальную Голд с фото?
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:23
Эт я так сделал. У меня была Голда С Фото типа кредитка, но без лимита и Голда Дебетка.
На оту Голду-Дебетку налили лимит и перевыпустили на Зеленую.
Голда с Фото теперь типа дебетка
Чудеса в Шапито
Похоже они не умеют переносить лимит со счета на счет, но установить лимит на счет и перевыпустить на нужную карту-- умеют.
... делайте хоть что-нибудь!
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