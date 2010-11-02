|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 18:51
clientage написав: temjap4 написав:
Поддержка а-банка заявляет, что свободно можно открыть одну зеленую карту с кредитным лимитом, а вторую без кред. лимита. Кто-то такое смог осуществить?
канешнаviewtopic.php?p=4786432#p4786432
нуна искать адекватного менагера
Щойно саме вирішив запитати на теплiй лінії - оператор Ігор ввічливо вібповів, що у мене недостовірна інформація бо за умовами банку можливо мати тільки одну картку 'Зелену' Ось така хня. А ще ображаються, коли їх називають шапіто
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5513
|733424
|
|
|55
|19052
|
Сер 06 лис, 2019 19:24
sens
|
|78396
|9247675
|
Сер 06 лис, 2019 19:18
rollo
|