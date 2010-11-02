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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1398139914001401

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:51

  clientage написав:
  temjap4 написав:Поддержка а-банка заявляет, что свободно можно открыть одну зеленую карту с кредитным лимитом, а вторую без кред. лимита. Кто-то такое смог осуществить?

канешна
viewtopic.php?p=4786432#p4786432
нуна искать адекватного менагера

Щойно саме вирішив запитати на теплiй лінії - оператор Ігор ввічливо вібповів, що у мене недостовірна інформація бо за умовами банку можливо мати тільки одну картку 'Зелену' Ось така хня. А ще ображаються, коли їх називають шапіто
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 07:09

Кешбек не нарахують в кого немає зеленки. Відповідь з заявки. Ломбард прокинув знову і знову...
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 07:25

  anikola13 написав:Кешбек не нарахують в кого немає зеленки. Відповідь з заявки. Ломбард прокинув знову і знову...

Универсальная Gold с фото тоже подойдёт. Мне начислили, Зелёной у меня нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 07:28

  Vorlon написав:
  anikola13 написав:Кешбек не нарахують в кого немає зеленки. Відповідь з заявки. Ломбард прокинув знову і знову...

Универсальная Gold с фото тоже подойдёт. Мне начислили, Зелёной у меня нет.

Кешбек вам сразу на карту зашел или на счет кешбека?
temjap4
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 07:31

  temjap4 написав:Кешбек вам сразу на карту зашел или на счет кешбека?

На счёт конечно же. Правда заранее выбрал категории чтобы было видно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 08:15

  Vorlon написав:
  anikola13 написав:Кешбек не нарахують в кого немає зеленки. Відповідь з заявки. Ломбард прокинув знову і знову...

Универсальная Gold с фото тоже подойдёт. Мне начислили, Зелёной у меня нет.

Хотя в условиях ни слова о зачислении кешбека именно на карту "Зеленая".
anikola13
 
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