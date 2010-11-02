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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 18:51
clientage написав: temjap4 написав:
Поддержка а-банка заявляет, что свободно можно открыть одну зеленую карту с кредитным лимитом, а вторую без кред. лимита. Кто-то такое смог осуществить?
канешнаviewtopic.php?p=4786432#p4786432
нуна искать адекватного менагера
Щойно саме вирішив запитати на теплiй лінії - оператор Ігор ввічливо вібповів, що у мене недостовірна інформація бо за умовами банку можливо мати тільки одну картку 'Зелену' Ось така хня. А ще ображаються, коли їх називають шапіто
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Додано: Чет 07 лис, 2019 07:09
Кешбек не нарахують в кого немає зеленки. Відповідь з заявки. Ломбард прокинув знову і знову...
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anikola13
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Додано: Чет 07 лис, 2019 07:25
anikola13 написав:
Кешбек не нарахують в кого немає зеленки. Відповідь з заявки. Ломбард прокинув знову і знову...
Универсальная Gold с фото тоже подойдёт. Мне начислили, Зелёной у меня нет.
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Vorlon
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Додано: Чет 07 лис, 2019 07:28
Vorlon написав: anikola13 написав:
Кешбек не нарахують в кого немає зеленки. Відповідь з заявки. Ломбард прокинув знову і знову...
Универсальная Gold с фото тоже подойдёт. Мне начислили, Зелёной у меня нет.
Кешбек вам сразу на карту зашел или на счет кешбека?
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temjap4
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Додано: Чет 07 лис, 2019 07:31
temjap4 написав:
Кешбек вам сразу на карту зашел или на счет кешбека?
На счёт конечно же. Правда заранее выбрал категории чтобы было видно.
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Vorlon
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Додано: Чет 07 лис, 2019 08:15
Vorlon написав: anikola13 написав:
Кешбек не нарахують в кого немає зеленки. Відповідь з заявки. Ломбард прокинув знову і знову...
Универсальная Gold с фото тоже подойдёт. Мне начислили, Зелёной у меня нет.
Хотя в условиях ни слова о зачислении кешбека именно на карту "Зеленая".
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anikola13
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Додано: Чет 07 лис, 2019 08:48
anikola13 написав:
Кешбек не нарахують в кого немає зеленки. Відповідь з заявки. Ломбард прокинув знову і знову...
Ну так откройте "зеленку"! ДелоФФ то. Меня когда 100 дней мурыжили по заявке "о не выплаченной рефералке", то к концу третьего месяца у них тоже такая идея родилась, типа кишмиш не заплатим так как у Вас нету "зеленки" - на мое "мадам а ниче что я друга приглашал, в мае когда зеленки ни у кого еще в принципе не было" - ответили "в сад - нету ножек - нету мультиков". Я на следующий день открыл зеленку, перезвонил, что их условие выполнено и через 2 недели получил на нее рефералку (деньгами на карту). Так что думаю если Вам подсуетиЦЦА - Вам тоже нальют. "Стучите и да откроют Вам!"
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Flamingo
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Додано: Чет 07 лис, 2019 09:28
Flamingo
Вопрос с отделением не стоял бы. Но ближпайшее через 200 км.
Пообещали, что если открою, зачислят задним числом.
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anikola13
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