andreyiskra написав:у Вас проходит начисление на 5351**********19, но при оформлении депозитного вклада, Вами была указана, карта 5351**********85, на которую поступал запрос, о начислении Кэшбек
Расшифруйте, что собой представляет первая карта, а что - вторая. А то ничего не понял Например, в моем случае есть Зеленая и КДВ. Открывал с КДВ, а кэшбэк жду как бы на Зеленую. Этот случай аналогичен описанному?
andreyiskra написав:у Вас проходит начисление на 5351**********19, но при оформлении депозитного вклада, Вами была указана, карта 5351**********85, на которую поступал запрос, о начислении Кэшбек
Расшифруйте, что собой представляет первая карта, а что - вторая. А то ничего не понял Например, в моем случае есть Зеленая и КДВ. Открывал с КДВ, а кэшбэк жду как бы на Зеленую. Этот случай аналогичен описанному?
Первая карта это кэшбечная Уни с фото с кл в минусе, вторая кдв, срок которой закончился в октябре. А деньги переводил на третью карту Уни без кл и с неё открывал депо.
andreyiskra написав:Первая карта это кэшбечная Уни с фото с кл в минусе, вторая кдв, срок которой закончился в октябре.
А вклад оформлялся с КДВ? При этому кэшбэк ждете на Уни? Ну, по сути, ситуация как и у меня, только у меня вместо Уни карта Зеленая. Но ответ всё равно непонятен, поскольку у всех будет аналогичная ситуация при оформлении депозита с КДВ при наличии второй карты с кэшбэком. В условиях, вроде, нет отдельного упоминания о том, что при наличии двух карт и оформлении депозита с КДВ кэшбэка не будет.
UPD. А, там еще и третья карта присутствует... А тогда где указана вторая (КДВ), если депозит открывался с Уни?
andreyiskra написав:Кдв ни где не принимала участие. Только указана для выплаты %
Хм, может это как-то влияет? У меня тоже для выплаты процентов указана КДВ. А вот оформлял депозит еще 16.10 с Зеленой и указывал Зеленую для выплат процентов - кэшбэк тогда пришел.
Есть Зеленая, но оформляла депозит 16.10 с обычной Уни без кредлимита, указывала КДВ для выплат процентов - кэшбэк пришел. Думаю, что проблема в отсутствии Зеленой или Уни с фото и, соответственно, отсутствии кешбечного счета
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