Додано: Чет 07 лис, 2019 10:30

andreyiskra написав: Первая карта это кэшбечная Уни с фото с кл в минусе, вторая кдв, срок которой закончился в октябре. Первая карта это кэшбечная Уни с фото с кл в минусе, вторая кдв, срок которой закончился в октябре.

А вклад оформлялся с КДВ? При этому кэшбэк ждете на Уни? Ну, по сути, ситуация как и у меня, только у меня вместо Уни карта Зеленая. Но ответ всё равно непонятен, поскольку у всех будет аналогичная ситуация при оформлении депозита с КДВ при наличии второй карты с кэшбэком. В условиях, вроде, нет отдельного упоминания о том, что при наличии двух карт и оформлении депозита с КДВ кэшбэка не будет.UPD. А, там еще и третья карта присутствует... А тогда где указана вторая (КДВ), если депозит открывался с Уни?