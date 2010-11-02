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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1399140014011402

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:14

  anikola13 написав:Кешбек не нарахують в кого немає зеленки. Відповідь з заявки. Ломбард прокинув знову і знову...


відкрваємо офіційні умови акції по КБ

https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf

і читаємо уважно

Повернення комісії у вигляді кешбеку:
Картка Універсальна/Зелена
Картка для виплат


після цього шлемо студентів з чату в *опу
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:18

Re: А-Банк

  andreyiskra написав:у Вас проходит начисление на 5351**********19, но при оформлении депозитного вклада, Вами была указана, карта 5351**********85, на которую поступал запрос, о начислении Кэшбек

Расшифруйте, что собой представляет первая карта, а что - вторая. А то ничего не понял :) Например, в моем случае есть Зеленая и КДВ. Открывал с КДВ, а кэшбэк жду как бы на Зеленую. Этот случай аналогичен описанному?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:23

Re: А-Банк

У меня нет зеленой
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:27

  andreyiskra написав:У меня нет зеленой

Так а что за карты первая и вторая и где была указана вторая карта ("Вами была указана, карта 5351**********85, на которую поступал запрос, о начислении Кэшбек")?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:28

  ingtrans написав:
  andreyiskra написав:у Вас проходит начисление на 5351**********19, но при оформлении депозитного вклада, Вами была указана, карта 5351**********85, на которую поступал запрос, о начислении Кэшбек

Расшифруйте, что собой представляет первая карта, а что - вторая. А то ничего не понял :) Например, в моем случае есть Зеленая и КДВ. Открывал с КДВ, а кэшбэк жду как бы на Зеленую. Этот случай аналогичен описанному?

Первая карта это кэшбечная Уни с фото с кл в минусе, вторая кдв, срок которой закончился в октябре. А деньги переводил на третью карту Уни без кл и с неё открывал депо.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:30

Re: А-Банк

  andreyiskra написав:Первая карта это кэшбечная Уни с фото с кл в минусе, вторая кдв, срок которой закончился в октябре.

А вклад оформлялся с КДВ? При этому кэшбэк ждете на Уни? Ну, по сути, ситуация как и у меня, только у меня вместо Уни карта Зеленая. Но ответ всё равно непонятен, поскольку у всех будет аналогичная ситуация при оформлении депозита с КДВ при наличии второй карты с кэшбэком. В условиях, вроде, нет отдельного упоминания о том, что при наличии двух карт и оформлении депозита с КДВ кэшбэка не будет.

UPD. А, там еще и третья карта присутствует... А тогда где указана вторая (КДВ), если депозит открывался с Уни?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:36

Re: А-Банк

Кдв ни где не принимала участие. Только указана для выплаты %
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:39

Re: А-Банк

  andreyiskra написав:Кдв ни где не принимала участие. Только указана для выплаты %

Хм, может это как-то влияет? У меня тоже для выплаты процентов указана КДВ. А вот оформлял депозит еще 16.10 с Зеленой и указывал Зеленую для выплат процентов - кэшбэк тогда пришел.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:19

  ingtrans написав:
  andreyiskra написав:Кдв ни где не принимала участие. Только указана для выплаты %

Хм, может это как-то влияет? У меня тоже для выплаты процентов указана КДВ. А вот оформлял депозит еще 16.10 с Зеленой и указывал Зеленую для выплат процентов - кэшбэк тогда пришел.

Есть Зеленая, но оформляла депозит 16.10 с обычной Уни без кредлимита, указывала КДВ для выплат процентов - кэшбэк пришел. Думаю, что проблема в отсутствии Зеленой или Уни с фото и, соответственно, отсутствии кешбечного счета
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