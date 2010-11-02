відкрваємо офіційні умови акції по КБ
і читаємо уважно
Повернення комісії у вигляді кешбеку:
Картка Універсальна/Зелена
Картка для виплат
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:14
відкрваємо офіційні умови акції по КБ
і читаємо уважно
Повернення комісії у вигляді кешбеку:
Картка Універсальна/Зелена
Картка для виплат
після цього шлемо студентів з чату в *опу
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:18
Re: А-Банк
Расшифруйте, что собой представляет первая карта, а что - вторая. А то ничего не понял Например, в моем случае есть Зеленая и КДВ. Открывал с КДВ, а кэшбэк жду как бы на Зеленую. Этот случай аналогичен описанному?
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:23
Re: А-Банк
У меня нет зеленой
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:27
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:28
Первая карта это кэшбечная Уни с фото с кл в минусе, вторая кдв, срок которой закончился в октябре. А деньги переводил на третью карту Уни без кл и с неё открывал депо.
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:30
Re: А-Банк
А вклад оформлялся с КДВ? При этому кэшбэк ждете на Уни? Ну, по сути, ситуация как и у меня, только у меня вместо Уни карта Зеленая. Но ответ всё равно непонятен, поскольку у всех будет аналогичная ситуация при оформлении депозита с КДВ при наличии второй карты с кэшбэком. В условиях, вроде, нет отдельного упоминания о том, что при наличии двух карт и оформлении депозита с КДВ кэшбэка не будет.
UPD. А, там еще и третья карта присутствует... А тогда где указана вторая (КДВ), если депозит открывался с Уни?
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:36
Re: А-Банк
Кдв ни где не принимала участие. Только указана для выплаты %
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:39
Re: А-Банк
Додано: Чет 07 лис, 2019 11:19
Есть Зеленая, но оформляла депозит 16.10 с обычной Уни без кредлимита, указывала КДВ для выплат процентов - кэшбэк пришел. Думаю, что проблема в отсутствии Зеленой или Уни с фото и, соответственно, отсутствии кешбечного счета
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