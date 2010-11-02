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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:49
Коллеги, подскажите, в отделении говорят, что если при переводи с карты с другого банка на зелёную у вас не сняли комиссию, то кешбек мне не положен!?Так ли это?
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югин
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:01
югин написав:
Коллеги, подскажите, в отделении говорят, что если при переводи с карты с другого банка на зелёную у вас не сняли комиссию, то кешбек мне не положен!?Так ли это?
мож обновили методичку/ правила
а откуда то ей(комиссии) взяться
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v57
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:03
югин написав:
Коллеги, подскажите, в отделении говорят, что если при переводи с карты с другого банка на зелёную у вас не сняли комиссию, то кешбек мне не положен!?Так ли это?
Неправда (проверено практикой).
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jay2004
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