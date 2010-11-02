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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1400140114021403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:49

Re: А-Банк

Коллеги, подскажите, в отделении говорят, что если при переводи с карты с другого банка на зелёную у вас не сняли комиссию, то кешбек мне не положен!?Так ли это?
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югин
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:01

  югин написав:Коллеги, подскажите, в отделении говорят, что если при переводи с карты с другого банка на зелёную у вас не сняли комиссию, то кешбек мне не положен!?Так ли это?

мож обновили методичку/ правила :)
а откуда то ей(комиссии) взяться
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:03

  югин написав:Коллеги, подскажите, в отделении говорят, что если при переводи с карты с другого банка на зелёную у вас не сняли комиссию, то кешбек мне не положен!?Так ли это?


Неправда (проверено практикой).
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jay2004
 
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