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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 13:46
clientage написав:
А я еще предполагаю, шо нуна до получения депо-КБ получить какойнить штатный КБ (из категорий), ну хоть на 1 коп -- для активации КБ-счета
Тоже вряд ли, я обычный кэшбэк получал и до и после оформления депозита.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:31
Мені теж в чаті казали, що був запрос на виплату КБ на КДВ, бо вона вказана для виплати %, проте її строк сплив. А КБ мають виплатити на Зелену, але досі його нема...
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