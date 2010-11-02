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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1401140214031404

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:46

Re: А-Банк

  clientage написав:А я еще предполагаю, шо нуна до получения депо-КБ получить какойнить штатный КБ (из категорий), ну хоть на 1 коп -- для активации КБ-счета

Тоже вряд ли, я обычный кэшбэк получал и до и после оформления депозита.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:31

Мені теж в чаті казали, що був запрос на виплату КБ на КДВ, бо вона вказана для виплати %, проте її строк сплив. А КБ мають виплатити на Зелену, але досі його нема...
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kreuz
 
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