Тоже вряд ли, я обычный кэшбэк получал и до и после оформления депозита.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:46
Re: А-Банк
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:31
Мені теж в чаті казали, що був запрос на виплату КБ на КДВ, бо вона вказана для виплати %, проте її строк сплив. А КБ мають виплатити на Зелену, але досі його нема...
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:59
Re: А-Банк
Коллеги нужен небольшой ликбез, родственник открыл карту Зе, КДВ. Нужна активация карт через банкомат или нужна покупка с Зе, как утверждали в отделении. Как отключить страховку КЛ?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:04
Он в отделении ПИН не менял через обычный терминал? Обычно менеджер предлагает. Если менял - карта уже активна. Если нет - пусть сходит к банкомету... Про обязательную покупку - обычный "обязательный" чес для того, чтобы менеджеру капнули "бонусы".
А про страховку это что? Мне страховку никакую не предлагали даже...
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:05
Нет не менял, не предлагали. Только смена ПИНа или хватит баланса там или еще чего?
Страхование кредитного лимита, как я сейчас прочел в СМС.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 07 лис, 2019 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:08
Re: А-Банк
Значит манагер "напарила" неопытному бойцу . Пусть глянет в пакете доков - есть ли страховой договор и что там написано о расторжении. Также можно попробовать прозвонить на ГЛ и попытаться рассторгнуть через нее - мне по привату так удалось, а у а-банки методы работы те же - может прокатить. Ну если договора нет и горячка не поможет - тогда топать в отделение.
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:10
Re: А-Банк
І була отримана згода на страхівочку? Це щось нове від братків.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 07 лис, 2019 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:12
Да я вот сейчас смотрю, кроме пакета с картой и самих карт нет ничего.
В ИБ я так понимаю ничего нет как в привате...
Black Jack - White Business
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:14
В СМС код. Больше ничего, со слов родственникак 0,9% от суммы просроченной задолженности, если таковая имеется.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:18
Зрозуміло. Цей код повідомлено менеджеру і страхівочка впарена...
Слід робити додаткові рухи щоб страхівочку відключити.
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