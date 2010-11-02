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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1402140314041405>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:46

Re: А-Банк

  clientage написав:А я еще предполагаю, шо нуна до получения депо-КБ получить какойнить штатный КБ (из категорий), ну хоть на 1 коп -- для активации КБ-счета

Тоже вряд ли, я обычный кэшбэк получал и до и после оформления депозита.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:31

Мені теж в чаті казали, що був запрос на виплату КБ на КДВ, бо вона вказана для виплати %, проте її строк сплив. А КБ мають виплатити на Зелену, але досі його нема...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:59

Re: А-Банк

Коллеги нужен небольшой ликбез, родственник открыл карту Зе, КДВ. Нужна активация карт через банкомат или нужна покупка с Зе, как утверждали в отделении. Как отключить страховку КЛ?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:04

  ruvex написав:Коллеги нужен небольшой ликбез, родственник открыл карту Зе, КДВ. Нужна активация карт через банкомат или нужна покупка с Зе, как утверждали в отделении. Как отключить страховку КЛ?

Он в отделении ПИН не менял через обычный терминал? Обычно менеджер предлагает. Если менял - карта уже активна. Если нет - пусть сходит к банкомету... Про обязательную покупку - обычный "обязательный" чес для того, чтобы менеджеру капнули "бонусы".
А про страховку это что? Мне страховку никакую не предлагали даже...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:05

  Flamingo написав:
  ruvex написав:Коллеги нужен небольшой ликбез, родственник открыл карту Зе, КДВ. Нужна активация карт через банкомат или нужна покупка с Зе, как утверждали в отделении. Как отключить страховку КЛ?

Он в отделении ПИН не менял через обычный терминал? Обычно менеджер предлагает. Если менял - карта уже активна. Про обязательную покупку - обычный "обязательный" чес для того, чтобы менеджеру капнули "бонусы".
А про страховку это что? Мне страховку никакую не предлагали даже...

Нет не менял, не предлагали. Только смена ПИНа или хватит баланса там или еще чего? :mrgreen:
Страхование кредитного лимита, как я сейчас прочел в СМС.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 07 лис, 2019 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:08

Re: А-Банк

  ruvex написав:Страхование кредитного лимита, как я сейчас прочел в СМС.
Значит манагер "напарила" неопытному бойцу :evil: . Пусть глянет в пакете доков - есть ли страховой договор и что там написано о расторжении. Также можно попробовать прозвонить на ГЛ и попытаться рассторгнуть через нее - мне по привату так удалось, а у а-банки методы работы те же - может прокатить. Ну если договора нет и горячка не поможет - тогда топать в отделение.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:10

Re: А-Банк

  ruvex написав:Страхование кредитного лимита, как я сейчас прочел в СМС.

І була отримана згода на страхівочку? Це щось нове від братків.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 07 лис, 2019 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:12

  Flamingo написав:
  ruvex написав:Страхование кредитного лимита, как я сейчас прочел в СМС.
Значит манагер "напарила" неопытному бойцу :evil: . Пусть глянет в пакете доков - есть ли страховой договор и что там написано о расторжении. Также можно попробовать прозвонить на ГЛ и попытаться рассторгнуть через нее - мне по привату так удалось, а у а-банки методы работы те же - может прокатить. Ну если договора нет и горячка не поможет - тогда топать в отделение.

Да я вот сейчас смотрю, кроме пакета с картой и самих карт нет ничего. :mrgreen:
В ИБ я так понимаю ничего нет как в привате...
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:14

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Страхование кредитного лимита, как я сейчас прочел в СМС.

І була отримана згода на страхфвочку? Це щось нове від братків.

В СМС код. Больше ничего, со слов родственникак 0,9% от суммы просроченной задолженности, если таковая имеется.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:18

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Страхование кредитного лимита, как я сейчас прочел в СМС.

І була отримана згода на страхфвочку? Це щось нове від братків.

В СМС код. Больше ничего, со слов родственникак 0,9% от суммы просроченной задолженности, если таковая имеется.

Зрозуміло. Цей код повідомлено менеджеру і страхівочка впарена...
Слід робити додаткові рухи щоб страхівочку відключити.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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