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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:22

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Страхование кредитного лимита, как я сейчас прочел в СМС.

І була отримана згода на страхфвочку? Це щось нове від братків.

В СМС код. Больше ничего, со слов родственникак 0,9% от суммы просроченной задолженности, если таковая имеется.

Нееее. Наверное не так. Я помню как-то названивала мне а-банка и пыталась парить страховку, а потом когда в кассе ждал и слышал как манагерша читала в телефон эту напаривалку - у меня еще дежа вю появилось - где-то я этот текст уже слыхал - там типа страховка на случай потери работы - тогда за тебя страховая все погасит. И страховой платеж да 0,9% от суммы но не просрочки, а использованного лимита кажись. Обычно их все посылают с этой страховкой, а ваш родственник видимо просто добрейшей души человек - скорее всего не смог отказать "милой даме" :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:26

  Flamingo написав:Нееее. Наверное не так. Я помню как-то названивала мне а-банка и пыталась парить страховку, а потом когда в кассе ждал и слышал как манагерша читала в телефон эту напаривалку - у меня еще дежа вю появилось - где-то я этот текст уже слыхал - там типа страховка на случай потери работы - тогда за тебя страховая все погасит. И страховой платеж да 0,9% от суммы но не просрочки, а использованного лимита кажись. Обычно их все посылают с этой страховкой, а ваш родственник видимо просто добрейшей души человек - скорее всего не смог отказать "милой даме" :mrgreen:

Что ж. Будем звонить пробовать отключать, если никто не был в такой ситуации.
С другой стороны, без договора, без условий только подтверждение в СМС. Это уже ни в какие ворота.
Black Jack - White Business
ruvex
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