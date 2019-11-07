ruvex написав:Страхование кредитного лимита, как я сейчас прочел в СМС.
І була отримана згода на страхфвочку? Це щось нове від братків.
В СМС код. Больше ничего, со слов родственникак 0,9% от суммы просроченной задолженности, если таковая имеется.
Нееее. Наверное не так. Я помню как-то названивала мне а-банка и пыталась парить страховку, а потом когда в кассе ждал и слышал как манагерша читала в телефон эту напаривалку - у меня еще дежа вю появилось - где-то я этот текст уже слыхал - там типа страховка на случай потери работы - тогда за тебя страховая все погасит. И страховой платеж да 0,9% от суммы но не просрочки, а использованного лимита кажись. Обычно их все посылают с этой страховкой, а ваш родственник видимо просто добрейшей души человек - скорее всего не смог отказать "милой даме"
Flamingo написав:Нееее. Наверное не так. Я помню как-то названивала мне а-банка и пыталась парить страховку, а потом когда в кассе ждал и слышал как манагерша читала в телефон эту напаривалку - у меня еще дежа вю появилось - где-то я этот текст уже слыхал - там типа страховка на случай потери работы - тогда за тебя страховая все погасит. И страховой платеж да 0,9% от суммы но не просрочки, а использованного лимита кажись. Обычно их все посылают с этой страховкой, а ваш родственник видимо просто добрейшей души человек - скорее всего не смог отказать "милой даме"
Что ж. Будем звонить пробовать отключать, если никто не был в такой ситуации. С другой стороны, без договора, без условий только подтверждение в СМС. Это уже ни в какие ворота.
Квесторе_поверніться написав:Це щось нове від братків
Нет.Это старо как мир, читать нужно чаво дають на подпись.
Читати уважно слід що в СМС повідомленні присилають. В Братків бумажний документообіг дуже обмежений.
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