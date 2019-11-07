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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1403140414051406

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:28

Re: А-Банк

  v57 написав:похоже разгребли

Ни фуа не разгребли :evil:
За 24.10 - кишмиша нет. Ответ чата:
"проверила информацию по Вашей заявки, Вам выплатят депозит в течение следующей недели"
На вопрос - "что за нах - как такое возможно что выплачивают за более поздние даты а ранние - болт?" ответ: "это зависит когда открыли депаозит, на какую сумму, каким способом переводили"
Бред :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:34

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Вам выплатят депозит в течение следующей недели

Який депозит...кишмиш?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:35

  Дядя Дима написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це щось нове від братків
Нет.Это старо как мир, читать нужно чаво дають на подпись. Ой не верю,что нигде это не прописано,а просто так со слов.

Не подписывали точно. А в СМС, так как карту не могли добавить 4 раза и каждый раз нужно было называть код нюанса не прочли.
Но в Привате, Вы правы, были такие "подключения" страховок. Знаю потому, как сам там попадал на подобные СМС и сразу отказывался. Но никаких документов не было.
Все уже отменено. Вопрос закрыт. Всем спасибо.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:37

Re: А-Банк

  ruvex написав:Все уже отменено. Вопрос закрыт.

Просто дзвінком на 7776?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Вам выплатят депозит в течение следующей недели

Який депозит...кишмиш?

Сумма кишмиша к выплате 150 грн.
Flamingo
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