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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:28
v57 написав:
похоже разгребли
Ни фуа не разгребли
За 24.10 - кишмиша нет. Ответ чата:
"проверила информацию по Вашей заявки, Вам выплатят депозит в течение следующей недели"
На вопрос - "что за нах - как такое возможно что выплачивают за более поздние даты а ранние - болт?" ответ: "это зависит когда открыли депаозит, на какую сумму, каким способом переводили"
Бред
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Flamingo
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:34
Flamingo написав:
Вам выплатят депозит в течение следующей недели
Який депозит...кишмиш?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:35
Дядя Дима написав: Квесторе_поверніться написав:
Це щось нове від братків
Нет.Это старо как мир, читать нужно чаво дають на подпись. Ой не верю,что нигде это не прописано,а просто так со слов.
Не подписывали точно. А в СМС, так как карту не могли добавить 4 раза и каждый раз нужно было называть код нюанса не прочли.
Но в Привате, Вы правы, были такие "подключения" страховок. Знаю потому, как сам там попадал на подобные СМС и сразу отказывался. Но никаких документов не было.
Все уже отменено. Вопрос закрыт. Всем спасибо.
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ruvex
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:37
ruvex написав:
Все уже отменено. Вопрос закрыт.
Просто дзвінком на 7776?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:38
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Вам выплатят депозит в течение следующей недели
Який депозит...кишмиш?
Депо "онлайн" - сумма кишмиша к выплате 150 грн.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:53
ingtrans написав:
О, и мне начислили.
А мне пролет. В очередной раз
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:35
Квесторе_поверніться написав: ruvex написав:
Все уже отменено. Вопрос закрыт.
Просто дзвінком на 7776?
Все согласно инструкции.
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