RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1404140514061407

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:54

  v_matsenko написав:никто не подскажет когда из А-24 платежи по Украине будут проходить по IBAN ? Сейчас ругается, а мне нужно на альфу скидывать средства, раньше на транзитный в Альфе скидывал, но пришла СМС что с 15.11.2019 транзитный закрывается- только через IBAN. Кто-нибудь владеет информацией?

Нафиг ИБАН и транзитник, шлите прямо на 2620хх, ИНН, ФИО
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29543
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2361 раз.
Подякували: 3419 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:10

Re: А-Банк

Банк Суркісів збільшив статутний капітал у 1,6 рази https://nv.ua/ukr/biz/finance/a-bank-ba ... 52368.html

Пішов отримати нову КДВ, так мені і уні-гольду з фоткою порізали і дали бомж-зеленку. Типа тільки так положено :shock:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2936
З нами з: 19.04.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:16

ИБАН и транзитник

  clientage написав:Нафиг ИБАН и транзитник, шлите прямо на 2620хх, ИНН, ФИО
вот сейчас в А-24 сделал платеж по Украине на счет 2620ХХХХХХХХХХ, ИНН,назн и тд. После "продолжить" выдало вот что : "Уважаемый Клиент! Приносим свои извинения. Невозможно обработать Ваш запрос.
Ошибка при выполнении операции
В работе сервиса произошла ошибка"
Попробуйте сами в А-24!(до корзины и списания денег поверьте дело не дойдет) И официального представителя ,как в Альфе, тут наверное нет
v_matsenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 148
З нами з: 01.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1404140514061407
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, balbesik, Marica, ol_zy і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3541, 3542, 3543
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35428 4381966
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 18:01
chipmunk
Альфа-Банк 1 ... 7850, 7851, 7852
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78513 9256282
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 17:36
Setta
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 36, 37, 38
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
370 43886
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 13:48
vollena71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.