Нафиг ИБАН и транзитник, шлите прямо на 2620хх, ИНН, ФИО
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:54
Нафиг ИБАН и транзитник, шлите прямо на 2620хх, ИНН, ФИО
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:10
Re: А-Банк
Банк Суркісів збільшив статутний капітал у 1,6 рази
Пішов отримати нову КДВ, так мені і уні-гольду з фоткою порізали і дали бомж-зеленку. Типа тільки так положено
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:16
ИБАН и транзитник
вот сейчас в А-24 сделал платеж по Украине на счет 2620ХХХХХХХХХХ, ИНН,назн и тд. После "продолжить" выдало вот что : "Уважаемый Клиент! Приносим свои извинения. Невозможно обработать Ваш запрос.
Ошибка при выполнении операции
В работе сервиса произошла ошибка"
Попробуйте сами в А-24!(до корзины и списания денег поверьте дело не дойдет) И официального представителя ,как в Альфе, тут наверное нет
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