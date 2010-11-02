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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1405140614071408

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:16

  Кассандра написав:
  Ferlakur написав:Кто-то писал, что тут СЭП ваще не работает.

Да тут ситуация с сэп как в "Москва слезам не верит" - как сказал Коля: "всех впускать, но никого не выпускать". Водящие сэпы заходят на ура! Но у меня за всё время пользования ашкой ни разу сэп не удалось отправить из неё. Один раз несколько часов потратила на общение с поддержкой, но это ничего не дало (
Смирилась и приняла такое положение дел как оно есть

аналогично :(
...предлагали каловыми руцями за 1% :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Кассандра

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