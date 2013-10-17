|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лис, 2019 08:16
Кассандра написав: Ferlakur написав:
Кто-то писал, что тут СЭП ваще не работает.
Да тут ситуация с сэп как в "Москва слезам не верит" - как сказал Коля: "всех впускать, но никого не выпускать". Водящие сэпы заходят на ура! Но у меня за всё время пользования ашкой ни разу сэп не удалось отправить из неё. Один раз несколько часов потратила на общение с поддержкой, но это ничего не дало (
Смирилась и приняла такое положение дел как оно есть
аналогично
...предлагали каловыми руцями за 1%
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2596
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:32
Ferlakur написав:
Тю, у меня такое выдавало еще до внедрения ибанов. Вообще не давало никогда СЭП отправить из А24. Кто-то писал, что тут СЭП ваще не работает.
СЭП всегда работал если номер счета указан транзитный (напр для Альфы 2924701) ,МФО банка, а ЕДРПУ можно и банковский и ИНН
-
v_matsenko
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|78547
|9264104
|
|
|118
|30356
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16556
|2356162
|
|