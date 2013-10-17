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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лис, 2019 08:16
Кассандра написав: Ferlakur написав:
Кто-то писал, что тут СЭП ваще не работает.
Да тут ситуация с сэп как в "Москва слезам не верит" - как сказал Коля: "всех впускать, но никого не выпускать". Водящие сэпы заходят на ура! Но у меня за всё время пользования ашкой ни разу сэп не удалось отправить из неё. Один раз несколько часов потратила на общение с поддержкой, но это ничего не дало (
Смирилась и приняла такое положение дел как оно есть
аналогично
...предлагали каловыми руцями за 1%
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:32
Ferlakur написав:
Тю, у меня такое выдавало еще до внедрения ибанов. Вообще не давало никогда СЭП отправить из А24. Кто-то писал, что тут СЭП ваще не работает.
СЭП всегда работал если номер счета указан транзитный (напр для Альфы 2924701) ,МФО банка, а ЕДРПУ можно и банковский и ИНН
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v_matsenko
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Додано: Пон 11 лис, 2019 13:52
Ребятки, подскажите стоит ли ждать кешбек от депо на Универсалку?
Или таки только зеленая подходит?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
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Alexey_k9
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:03
Alexey_k9
Універсалка з фото підходить.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:10
Alexey_k9 написав:
Ребятки, подскажите стоит ли ждать кешбек от депо на Универсалку?
Или таки только зеленая подходит?
Ждать то Вы конечно можене. И тут Вам никто точно не сможет ответить. Ломбард "на марше" правила переписывает (вернее перепридумывает). Я за рефералку по карте полученной еще в середине июня, смог получить выплату только во второй половине октября и только после того как таки оформил зеленку - горячка после 3х месяцев рассмотрения моей заявки в итоге сказала что выплата только на зеленку возможна. Хотя уни с фото у меня была. Спустя 2 недели несчастные 40 с небольшим грн. таки зачислили именно на зеленку.
Как будет в Вашем случае - одному только ломбарду ведомо ;(
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Flamingo
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