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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1405140614071408

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:16

  Кассандра написав:
  Ferlakur написав:Кто-то писал, что тут СЭП ваще не работает.

Да тут ситуация с сэп как в "Москва слезам не верит" - как сказал Коля: "всех впускать, но никого не выпускать". Водящие сэпы заходят на ура! Но у меня за всё время пользования ашкой ни разу сэп не удалось отправить из неё. Один раз несколько часов потратила на общение с поддержкой, но это ничего не дало (
Смирилась и приняла такое положение дел как оно есть

аналогично :(
...предлагали каловыми руцями за 1% :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:32

СЭП ваще не работает

  Ferlakur написав:Тю, у меня такое выдавало еще до внедрения ибанов. Вообще не давало никогда СЭП отправить из А24. Кто-то писал, что тут СЭП ваще не работает.
СЭП всегда работал если номер счета указан транзитный (напр для Альфы 2924701) ,МФО банка, а ЕДРПУ можно и банковский и ИНН
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:52

Ребятки, подскажите стоит ли ждать кешбек от депо на Универсалку?
Или таки только зеленая подходит?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:03

Alexey_k9
Універсалка з фото підходить.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:10

  Alexey_k9 написав:Ребятки, подскажите стоит ли ждать кешбек от депо на Универсалку?
Или таки только зеленая подходит?

Ждать то Вы конечно можене. И тут Вам никто точно не сможет ответить. Ломбард "на марше" правила переписывает (вернее перепридумывает). Я за рефералку по карте полученной еще в середине июня, смог получить выплату только во второй половине октября и только после того как таки оформил зеленку - горячка после 3х месяцев рассмотрения моей заявки в итоге сказала что выплата только на зеленку возможна. Хотя уни с фото у меня была. Спустя 2 недели несчастные 40 с небольшим грн. таки зачислили именно на зеленку.
Как будет в Вашем случае - одному только ломбарду ведомо ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:05

  Flamingo написав:
  Alexey_k9 написав:Ребятки, подскажите стоит ли ждать кешбек от депо на Универсалку?
Или таки только зеленая подходит?

Ждать то Вы конечно можене. И тут Вам никто точно не сможет ответить. Ломбард "на марше" правила переписывает (вернее перепридумывает). Я за рефералку по карте полученной еще в середине июня, смог получить выплату только во второй половине октября и только после того как таки оформил зеленку - горячка после 3х месяцев рассмотрения моей заявки в итоге сказала что выплата только на зеленку возможна. Хотя уни с фото у меня была. Спустя 2 недели несчастные 40 с небольшим грн. таки зачислили именно на зеленку.
Как будет в Вашем случае - одному только ломбарду ведомо ;(

Цей ломбард як Соло на клаві - також тренінг терпіння, тому головне стояти на своєму ;)
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kreuz
 
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