Додано: Вів 12 лис, 2019 20:40

Карта зеленая -конечно шаг вперед, а то продуктами банка я пользовался все меньше и меньше.

Но категории кешбека часто определяются неправильно. Хотя в квитанции указан код МСС, подходящий под кешбек, в описании платежа появляется просто "перевод со своей карты", кешбек не начисляется, служба поддержки называет вообще другой код МСС по этому платежу. И на скриншот с кодом МСС промолчала.

Думал такой глюк только на одном сайте. Но платил на другом сайте - вчера был кешбек по платежу, сегодня нет.

При платеже через монобанк на этих сайтах всегда категория писалась правильная и одна и та же.

Вобщем или не доделали продукт, или специально сделали, чтобы меньше кешбека платить?



Еще большой минус банку - невозможно через интернет без комиссии пополнить карты банка.