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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лис, 2019 08:16
Кассандра написав: Ferlakur написав:
Кто-то писал, что тут СЭП ваще не работает.
Да тут ситуация с сэп как в "Москва слезам не верит" - как сказал Коля: "всех впускать, но никого не выпускать". Водящие сэпы заходят на ура! Но у меня за всё время пользования ашкой ни разу сэп не удалось отправить из неё. Один раз несколько часов потратила на общение с поддержкой, но это ничего не дало (
Смирилась и приняла такое положение дел как оно есть
аналогично
...предлагали каловыми руцями за 1%
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:32
Ferlakur написав:
Тю, у меня такое выдавало еще до внедрения ибанов. Вообще не давало никогда СЭП отправить из А24. Кто-то писал, что тут СЭП ваще не работает.
СЭП всегда работал если номер счета указан транзитный (напр для Альфы 2924701) ,МФО банка, а ЕДРПУ можно и банковский и ИНН
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v_matsenko
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Додано: Пон 11 лис, 2019 13:52
Ребятки, подскажите стоит ли ждать кешбек от депо на Универсалку?
Или таки только зеленая подходит?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
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Alexey_k9
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:03
Alexey_k9
Універсалка з фото підходить.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:10
Alexey_k9 написав:
Ребятки, подскажите стоит ли ждать кешбек от депо на Универсалку?
Или таки только зеленая подходит?
Ждать то Вы конечно можене. И тут Вам никто точно не сможет ответить. Ломбард "на марше" правила переписывает (вернее перепридумывает). Я за рефералку по карте полученной еще в середине июня, смог получить выплату только во второй половине октября и только после того как таки оформил зеленку - горячка после 3х месяцев рассмотрения моей заявки в итоге сказала что выплата только на зеленку возможна. Хотя уни с фото у меня была. Спустя 2 недели несчастные 40 с небольшим грн. таки зачислили именно на зеленку.
Как будет в Вашем случае - одному только ломбарду ведомо ;(
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Flamingo
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Додано: Пон 11 лис, 2019 22:05
Flamingo написав: Alexey_k9 написав:
Ребятки, подскажите стоит ли ждать кешбек от депо на Универсалку?
Или таки только зеленая подходит?
Ждать то Вы конечно можене. И тут Вам никто точно не сможет ответить. Ломбард "на марше" правила переписывает (вернее перепридумывает). Я за рефералку по карте полученной еще в середине июня, смог получить выплату только во второй половине октября и только после того как таки оформил зеленку - горячка после 3х месяцев рассмотрения моей заявки в итоге сказала что выплата только на зеленку возможна. Хотя уни с фото у меня была. Спустя 2 недели несчастные 40 с небольшим грн. таки зачислили именно на зеленку.
Как будет в Вашем случае - одному только ломбарду ведомо ;(
Цей ломбард як Соло на клаві - також тренінг терпіння, тому головне стояти на своєму ;)
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kreuz
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:40
Карта зеленая -конечно шаг вперед, а то продуктами банка я пользовался все меньше и меньше.
Но категории кешбека часто определяются неправильно. Хотя в квитанции указан код МСС, подходящий под кешбек, в описании платежа появляется просто "перевод со своей карты", кешбек не начисляется, служба поддержки называет вообще другой код МСС по этому платежу. И на скриншот с кодом МСС промолчала.
Думал такой глюк только на одном сайте. Но платил на другом сайте - вчера был кешбек по платежу, сегодня нет.
При платеже через монобанк на этих сайтах всегда категория писалась правильная и одна и та же.
Вобщем или не доделали продукт, или специально сделали, чтобы меньше кешбека платить?
Еще большой минус банку - невозможно через интернет без комиссии пополнить карты банка.
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martsv7
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:43
martsv7 написав:
Еще большой минус банку - невозможно через интернет без комиссии пополнить карты банка.
Через Моню пробовали?
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jay2004
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Додано: Вів 12 лис, 2019 21:08
jay2004
не, ну монин сервис - это монин сервис и монин плюс, а вот отсутствие у ашки аналогичного инструмента - это жирный минус для банка, имхо
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Кассандра
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Додано: Вів 12 лис, 2019 21:12
jay2004 написав: martsv7 написав:
Еще большой минус банку - невозможно через интернет без комиссии пополнить карты банка.
Через Моню пробовали?
Альфою без кредитки
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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