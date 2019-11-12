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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 05:58
martsv7 написав:
Хотя в квитанции указан код МСС, подходящий под кешбек, в описании платежа появляется просто "перевод со своей карты", кешбек не начисляется, служба поддержки называет вообще другой код МСС по этому платежу.
В приложении А-Банка можно заказать квитанцию с МСС? Как это делается?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 07:26
Приложение монобанка при окончании депозита предлагает на выбор только отделение таскомбанка и универсала
А-банк отсутствует как класс
кстати через приложение заказать на день окончания депозита его получение невозможно для этого я заказывал за 2 дня до окончания через горячку
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