RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1406140714081409

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 05:58

Re: А-Банк

  martsv7 написав:Хотя в квитанции указан код МСС, подходящий под кешбек, в описании платежа появляется просто "перевод со своей карты", кешбек не начисляется, служба поддержки называет вообще другой код МСС по этому платежу.
В приложении А-Банка можно заказать квитанцию с МСС? Как это делается?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 08.03.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:19

Платежи по IBAN ?!

В А-24 платежи "по Украине" (по реквизитам) исчезли из меню "Платежи". но в меню "Мои Платежи" можно теперь вводить счет IBAN. У меня пока проценты не капнули и проверить не могу проходят ли такие платежи. Кто-то пользовался платежом по IBAN ???
v_matsenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 01.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1406140714081409
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Kalgan, Ratatui, Stringer, Искатель і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3546, 3547, 3548
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35478 4388589
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 12:45
Искатель
Альфа-Банк 1 ... 7860, 7861, 7862
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78610 9272370
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 12:32
vpchelko
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 655, 656, 657
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6567 1527552
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 11:33
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23834)
13.11.2019 12:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.