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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 05:58
martsv7 написав:
Хотя в квитанции указан код МСС, подходящий под кешбек, в описании платежа появляется просто "перевод со своей карты", кешбек не начисляется, служба поддержки называет вообще другой код МСС по этому платежу.
В приложении А-Банка можно заказать квитанцию с МСС? Как это делается?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:19
В А-24 платежи "по Украине" (по реквизитам) исчезли из меню "Платежи". но в меню "Мои Платежи" можно теперь вводить счет IBAN. У меня пока проценты не капнули и проверить не могу проходят ли такие платежи. Кто-то пользовался платежом по IBAN ???
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