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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1406140714081409

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 05:58

Re: А-Банк

  martsv7 написав:Хотя в квитанции указан код МСС, подходящий под кешбек, в описании платежа появляется просто "перевод со своей карты", кешбек не начисляется, служба поддержки называет вообще другой код МСС по этому платежу.
В приложении А-Банка можно заказать квитанцию с МСС? Как это делается?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:19

Платежи по IBAN ?!

В А-24 платежи "по Украине" (по реквизитам) исчезли из меню "Платежи". но в меню "Мои Платежи" можно теперь вводить счет IBAN. У меня пока проценты не капнули и проверить не могу проходят ли такие платежи. Кто-то пользовался платежом по IBAN ???
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:54

  anis написав:
ingtrans написав:
  anis написав:Из 18,5 при капитализации можно получить 20,15 через год если не учитывать налог на % капитализации.

Но это чисто рекламный ход, потому что налог есть и после него останется не 20,15*0,805=16,22, как можно было предполагать, а 15,95.
Если не было б капитализации то верно с 20,15 чистыми было б 16,22
А с капитализацией будет ещё меньше, но про это банк молчит, зазывая красивой 20,15

я как раз для себя расчеты делаю исходя из 16,22, можно пожалуйста поподробнее, почему 15,95, желательно указать формулу.
заранее спасибо.
sergey_sssr
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:05

sergey_sssr
тому, що капіталізація хитріша, коли є податки
податки (18 + 1.5) банк забирає із виплачених відсотків не в кінці терміну депозиту, а щомісяця

відповідно капіталізується менша сума і тд.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:14

  sergey_sssr написав:я как раз для себя расчеты делаю исходя из 16,22, можно пожалуйста поподробнее, почему 15,95, желательно указать формулу.
заранее спасибо.

(1+0.185*0.805/12)^12-1
А 20.15 получены по формуле
(1+0.185/12)^12-1
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:35

  ingtrans написав:
  sergey_sssr написав:я как раз для себя расчеты делаю исходя из 16,22, можно пожалуйста поподробнее, почему 15,95, желательно указать формулу.
заранее спасибо.

(1+0.185*0.805/12)^12-1
А 20.15 получены по формуле
(1+0.185/12)^12-1

Формула наближена, вважається що в році 360 днів і місяць - 30 днів. :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:54

Не совсем. Месяцы, да, считаются равными, но количество дней в году значения не имеет. Итоговая ошибка будет небольшой, поэтому формулы вполне можно использовать для оценочных расчётов.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:18

а представитель банка есть на ветке?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:21

Re: А-Банк

  ingtrans написав:но количество дней в году значения не имеет

ПРОЦЕНТ нараховується щоденно з розрахунку 365 днів в році звичайному і 366 в високосному. А капіталізуються раз в місяць з врахуванням податків.
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