В приложении А-Банка можно заказать квитанцию с МСС? Как это делается?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 05:58
Re: А-Банк
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:19
Платежи по IBAN ?!
В А-24 платежи "по Украине" (по реквизитам) исчезли из меню "Платежи". но в меню "Мои Платежи" можно теперь вводить счет IBAN. У меня пока проценты не капнули и проверить не могу проходят ли такие платежи. Кто-то пользовался платежом по IBAN ???
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:54
я как раз для себя расчеты делаю исходя из 16,22, можно пожалуйста поподробнее, почему 15,95, желательно указать формулу.
заранее спасибо.
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:05
sergey_sssr
тому, що капіталізація хитріша, коли є податки
податки (18 + 1.5) банк забирає із виплачених відсотків не в кінці терміну депозиту, а щомісяця
відповідно капіталізується менша сума і тд.
+50грн !
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:14
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:35
Формула наближена, вважається що в році 360 днів і місяць - 30 днів.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:54
Не совсем. Месяцы, да, считаются равными, но количество дней в году значения не имеет. Итоговая ошибка будет небольшой, поэтому формулы вполне можно использовать для оценочных расчётов.
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:18
а представитель банка есть на ветке?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:21
Re: А-Банк
ПРОЦЕНТ нараховується щоденно з розрахунку 365 днів в році звичайному і 366 в високосному. А капіталізуються раз в місяць з врахуванням податків.
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