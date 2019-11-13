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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:13
господа, а какой в этом банке порог оборота в мес., чтоб финмон не возбуждался?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:38
Re: А-Банк
это смотря как пополнять. Из альфы СЭПом на ибан абанки - все без комиссий. (если вы клиент альфы)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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