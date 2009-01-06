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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1407140814091410

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:13

господа, а какой в этом банке порог оборота в мес., чтоб финмон не возбуждался?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:38

Re: А-Банк

  martsv7 написав:Еще большой минус банку - невозможно через интернет без комиссии пополнить карты банка.

это смотря как пополнять. Из альфы СЭПом на ибан абанки - все без комиссий. (если вы клиент альфы)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:49

  IMPRINTER написав:господа, а какой в этом банке порог оборота в мес., чтоб финмон не возбуждался?

Думаю, у меня не тот порядок, что вас интересует, но 50К в месяц по 10-12К за 1 раз в день. Пока не возбуждался. (грубо 5 дней подряд по 10К в день разово)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 05:37

  ol_zy написав:
  martsv7 написав:Еще большой минус банку - невозможно через интернет без комиссии пополнить карты банка.

это смотря как пополнять. Из альфы СЭПом на ибан абанки - все без комиссий. (если вы клиент альфы)

Видимо, имелось ввиду отсутствие сервиса пополнения карт именно а банки (по типу, Аллы, Сони,скунса)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 07:37

  IMPRINTER написав:господа, а какой в этом банке порог оборота в мес., чтоб финмон не возбуждался?

Я помню только случай с Жерминаль. У неё финмон Абанка просил документы на происхождение средств. Но что-то давненько её тут не было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:50

  IMPRINTER написав:господа, а какой в этом банке порог оборота в мес., чтоб финмон не возбуждался?

110-120 тис на ак на місяць до 14 тис. за раз протягом 2 міс. поспіль - все ок
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:32

  guntherhouse777 написав:по типу, Аллы, Сони,скунса)

Сони у нас кто? :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:53

  lubopytnaya написав:
  guntherhouse777 написав:по типу, Аллы, Сони,скунса)

Сони у нас кто? :wink:

Теж цікавлюсь.
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