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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:13
господа, а какой в этом банке порог оборота в мес., чтоб финмон не возбуждался?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:38
martsv7 написав:
Еще большой минус банку - невозможно через интернет без комиссии пополнить карты банка.
это смотря как пополнять. Из альфы СЭПом на ибан абанки - все без комиссий. (если вы клиент альфы)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:49
IMPRINTER написав:
господа, а какой в этом банке порог оборота в мес., чтоб финмон не возбуждался?
Думаю, у меня не тот порядок, что вас интересует, но 50К в месяц по 10-12К за 1 раз в день. Пока не возбуждался. (грубо 5 дней подряд по 10К в день разово)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Чет 14 лис, 2019 05:37
ol_zy написав: martsv7 написав:
Еще большой минус банку - невозможно через интернет без комиссии пополнить карты банка.
это смотря как пополнять. Из альфы СЭПом на ибан абанки - все без комиссий. (если вы клиент альфы)
Видимо, имелось ввиду отсутствие сервиса пополнения карт именно а банки (по типу, Аллы, Сони,скунса)
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guntherhouse777
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Додано: Чет 14 лис, 2019 07:37
IMPRINTER написав:
господа, а какой в этом банке порог оборота в мес., чтоб финмон не возбуждался?
Я помню только случай с Жерминаль. У неё финмон Абанка просил документы на происхождение средств. Но что-то давненько её тут не было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 18:50
IMPRINTER написав:
господа, а какой в этом банке порог оборота в мес., чтоб финмон не возбуждался?
110-120 тис на ак на місяць до 14 тис. за раз протягом 2 міс. поспіль - все ок
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maxprofit
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Додано: Чет 14 лис, 2019 20:32
guntherhouse777 написав:
по типу, Аллы, Сони,скунса)
Сони у нас кто?
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Додано: Чет 14 лис, 2019 20:53
lubopytnaya написав: guntherhouse777 написав:
по типу, Аллы, Сони,скунса)
Сони у нас кто?
Теж цікавлюсь.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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