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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:13
господа, а какой в этом банке порог оборота в мес., чтоб финмон не возбуждался?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:38
Re: А-Банк
это смотря как пополнять. Из альфы СЭПом на ибан абанки - все без комиссий. (если вы клиент альфы)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Сер 13 лис, 2019 23:49
Думаю, у меня не тот порядок, что вас интересует, но 50К в месяц по 10-12К за 1 раз в день. Пока не возбуждался. (грубо 5 дней подряд по 10К в день разово)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Чет 14 лис, 2019 05:37
Видимо, имелось ввиду отсутствие сервиса пополнения карт именно а банки (по типу, Аллы, Сони,скунса)
Додано: Чет 14 лис, 2019 07:37
Я помню только случай с Жерминаль. У неё финмон Абанка просил документы на происхождение средств. Но что-то давненько её тут не было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 14 лис, 2019 18:50
Додано: Чет 14 лис, 2019 20:32
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 14 лис, 2019 20:53
Теж цікавлюсь.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:18
Очевидно же что Моня* - банальная оЧеПЯтка. С кем не бывает
* кириллические буквы "М" и "С" на клавиатуре находятся рядом в нижнем ряду :roll:
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 14 лис, 2019 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:20
Re: А-Банк
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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