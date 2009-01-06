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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1408140914101411

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:23

Начинают копать...
http://финбаланс.ком.юа/news/prokuratu ... na-300-mln
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:38

asti, ссыль битая :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1408140914101411
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