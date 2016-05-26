|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 23:23
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1366
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лис, 2019 23:38
asti
, ссыль битая
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29575
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2362 раз.
- Подякували: 3421 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:20
Вижу, зайдите на Финбэлэнс и почитайте//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1366
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:12
asti написав:
Вижу, зайдите на Финбэлэнс и почитайте//)
А теги URL слабо выставить?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7436
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|78639
|9277687
|
П'ят 15 лис, 2019 09:03
Skiw
|
|35501
|4392117
|
П'ят 15 лис, 2019 07:42
Lost
|
|261
|38017
|
|