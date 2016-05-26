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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1408140914101411

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:23

Начинают копать...
http://финбаланс.ком.юа/news/prokuratu ... na-300-mln
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:38

asti, ссыль битая :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:20

  clientage написав:asti, ссыль битая :lol: :lol:
Вижу, зайдите на Финбэлэнс и почитайте//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:12

  asti написав:
  clientage написав:asti, ссыль битая :lol: :lol:
Вижу, зайдите на Финбэлэнс и почитайте//)

А теги URL слабо выставить?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:53

Агов колеги, комусь банк виплатив КБ за 24те +- жовтня?

моя заявка досі в роботі :)

студенти із чату таке враження знущаються над клієнтами, пишуть якісь шаблонні заготовки-відмазки а-ля

" Ваша заявка ще на розгляді, ми робимо все можливе, для того щоб прискорити рішення по Вашій заявці."


Правда ближче до вечора позвонив приємний жіночий голос і сказав що треба 7 днів на рішення страшної проблеми :)

це вже другий раз звонять і обіцяють точно те ж саме.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:12

Re: А-Банк

  greenozon написав:Агов колеги, комусь банк виплатив КБ за 24те +- жовтня?

Мне за 24-е во вторник таки капнуло. Заявка тоже была.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:40

Re: А-Банк

Выдали жене при открытии депо карту "Зелена" - какие у неё есть преимущества по сравнению с В5 и Пудрой от ТАС банка?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:52

  reef написав:Выдали жене при открытии депо карту "Зелена" - какие у неё есть преимущества по сравнению с В5 и Пудрой от ТАС банка?

Преимуществ никаких. Есть особенности
1. Грейс 62дн. Но он наврядли пригодится :o
2. На остаток своих средств дают 10% от 100грн, но нуна не провтыкать подключить эту фичу
3. КБ по 2м избранным ежемес. категориям и за свои % выше, чем за кредитные :shock:
4. Погашать нуна сторонними сервисами или налом, т.к. своей р2р-пополняхи у Шапито нема
5. гравировка номерка на карте (вместо эмбосса) фотокамерами не читается, и соответственно низзя быро считать номерок смартом
6. и ваащето она не зелёная, а черная с зеленым яблоком :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:55

Re: А-Банк

  reef написав:Выдали жене при открытии депо карту "Зелена" - какие у неё есть преимущества по сравнению с В5 и Пудрой от ТАС банка?
В принципе это "идеологически" довольно разные продукты. Но наскидку - у зеленки дольше грейс - до 62 дней. На 2 категории в месяц может быть выше % кэшбека (правда в последнее время за кредитные 1%, а повышенный % распространяется только на "свои"). Ну и при погашение зеленой - не важно чтобы деньги провелись по счету - то есть гасить можно по чужим р2р в последний календарный день месяца и все будет ОК - по тасе это просто так с чужим сервисом не пройдет, но можно через "пимпу" в тас2ю
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:56

Re: А-Банк

  clientage написав:КБ по 2м избранным ежемес. категориям и за свои % выше, чем за кредитные

Це як кому, мені за все 1% :evil:
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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