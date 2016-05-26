|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 23:23
Начинают копать...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:20
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:12
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:53
Агов колеги, комусь банк виплатив КБ за 24те +- жовтня?
моя заявка досі в роботі
студенти із чату таке враження знущаються над клієнтами, пишуть якісь шаблонні заготовки-відмазки а-ля
" Ваша заявка ще на розгляді, ми робимо все можливе, для того щоб прискорити рішення по Вашій заявці."
Правда ближче до вечора позвонив приємний жіночий голос і сказав що треба 7 днів на рішення страшної проблеми
це вже другий раз звонять і обіцяють точно те ж саме.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:12
Re: А-Банк
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:40
Re: А-Банк
Выдали жене при открытии депо карту "Зелена" - какие у неё есть преимущества по сравнению с В5 и Пудрой от ТАС банка?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:52
Преимуществ никаких. Есть особенности
1. Грейс 62дн. Но он наврядли пригодится
2. На остаток своих средств дают 10% от 100грн, но нуна не провтыкать подключить эту фичу
3. КБ по 2м избранным ежемес. категориям и за свои % выше, чем за кредитные
4. Погашать нуна сторонними сервисами или налом, т.к. своей р2р-пополняхи у Шапито нема
5. гравировка номерка на карте (вместо эмбосса) фотокамерами не читается, и соответственно низзя быро считать номерок смартом
6. и ваащето она не зелёная, а черная с зеленым яблоком
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:55
Re: А-Банк
В принципе это "идеологически" довольно разные продукты. Но наскидку - у зеленки дольше грейс - до 62 дней. На 2 категории в месяц может быть выше % кэшбека (правда в последнее время за кредитные 1%, а повышенный % распространяется только на "свои"). Ну и при погашение зеленой - не важно чтобы деньги провелись по счету - то есть гасить можно по чужим р2р в последний календарный день месяца и все будет ОК - по тасе это просто так с чужим сервисом не пройдет, но можно через "пимпу" в тас2ю
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:56
Re: А-Банк
Це як кому, мені за все 1%
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
|