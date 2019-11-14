clientage, Flamingo Спасибо!
И ещё: сейчас с переоформлением депо в отделении добавляют 1% или нет? И как сейчас с пополнением на новые депо - только в размере начальной суммы или отменили уже это?
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:11
clientage, Flamingo Спасибо!
И ещё: сейчас с переоформлением депо в отделении добавляют 1% или нет? И как сейчас с пополнением на новые депо - только в размере начальной суммы или отменили уже это?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:15
Т.е. у вас за свои 1%, а за кредитные, например, в Зоомагазах - 10%?
Я так тоже хочу, но у меня наоборот
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:29
Re: А-Банк
Сейчас действует акция - если безналом зачислить на карту а потом открыть этими деньгами депо от полугода - платят кишмиш 0,5 % чистыми (если открытие с зеленой) или 1 % (если с КДВ). Правда выплату приходится ждать бывает даже больше 2 недель. Вроде если нал занести в отделение то тоже кишмиш положен - но поищите на ветке в 20х числах прошлого месяца официальные условия акции - потому как я в отделение редко хожу и этот способ не рассматривал.
Кстати ставки на год - вполне конкурентные - 18,5% - депо он-лайн - открывается через приложуху или в А24
Депо открытые по 31.08.2019 включительно - все еще можно пополнять на любую сумму - депо открытые начиная с 1.09.2019 - в течении месяца можно пополнить только на сумму не больше той которая была на депо на 1 число месяца
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:31
Нееее - я думаю что так как у chipmunk - Вам точно не надо! Там ведь и за свои 1% и за кредитные 1%. Много "свинячил" по ходу
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:45
Вааау
А я все никак не придумаю на чем посвинячить тут. Вот мож вагон котячего корма куплю на весь офис
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:56
Re: А-Банк
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:00
Сразу. Ваащето у вас 2 дня тока на открытие такого депо: дн. прихода и +1.
Я вот 2й открыл, жду КБ.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:00
anis
в АБанку є ліміт на кількість депозитів - максимум 30 штук
2) умови акції із оф. сайту
від 10 000 грн
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:13
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