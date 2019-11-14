Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:29

reef написав: И ещё: сейчас с переоформлением депо в отделении добавляют 1% или нет? И ещё: сейчас с переоформлением депо в отделении добавляют 1% или нет?

reef написав: И как сейчас с пополнением на новые депо - только в размере начальной суммы или отменили уже это? И как сейчас с пополнением на новые депо - только в размере начальной суммы или отменили уже это?

Сейчас действует акция - если безналом зачислить на карту а потом открыть этими деньгами депо от полугода - платят кишмиш 0,5 % чистыми (если открытие с зеленой) или 1 % (если с КДВ). Правда выплату приходится ждать бывает даже больше 2 недель. Вроде если нал занести в отделение то тоже кишмиш положен - но поищите на ветке в 20х числах прошлого месяца официальные условия акции - потому как я в отделение редко хожу и этот способ не рассматривал.Кстати ставки на год - вполне конкурентные - 18,5% - депо он-лайн - открывается через приложуху или в А24Депо открытые по 31.08.2019 включительно - все еще можно пополнять на любую сумму - депо открытые начиная с 1.09.2019 - в течении месяца можно пополнить только на сумму не больше той которая была на депо на 1 число месяца