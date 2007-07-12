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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1410141114121413>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:11

clientage, Flamingo Спасибо!
И ещё: сейчас с переоформлением депо в отделении добавляют 1% или нет? И как сейчас с пополнением на новые депо - только в размере начальной суммы или отменили уже это?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:15

  chipmunk написав:
  clientage написав:КБ по 2м избранным ежемес. категориям и за свои % выше, чем за кредитные

Це як кому, мені за все 1% :evil:

Т.е. у вас за свои 1%, а за кредитные, например, в Зоомагазах - 10%?
Я так тоже хочу, но у меня наоборот :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:29

Re: А-Банк

  reef написав:И ещё: сейчас с переоформлением депо в отделении добавляют 1% или нет?

Сейчас действует акция - если безналом зачислить на карту а потом открыть этими деньгами депо от полугода - платят кишмиш 0,5 % чистыми (если открытие с зеленой) или 1 % (если с КДВ). Правда выплату приходится ждать бывает даже больше 2 недель. Вроде если нал занести в отделение то тоже кишмиш положен - но поищите на ветке в 20х числах прошлого месяца официальные условия акции - потому как я в отделение редко хожу и этот способ не рассматривал.
Кстати ставки на год - вполне конкурентные - 18,5% - депо он-лайн - открывается через приложуху или в А24
  reef написав:И как сейчас с пополнением на новые депо - только в размере начальной суммы или отменили уже это?

Депо открытые по 31.08.2019 включительно - все еще можно пополнять на любую сумму - депо открытые начиная с 1.09.2019 - в течении месяца можно пополнить только на сумму не больше той которая была на депо на 1 число месяца
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:31

  clientage написав:
  chipmunk написав:
  clientage написав:КБ по 2м избранным ежемес. категориям и за свои % выше, чем за кредитные

Це як кому, мені за все 1% :evil:

Т.е. у вас за свои 1%, а за кредитные, например, в Зоомагазах - 10%?
Я так тоже хочу, но у меня наоборот :(

Нееее - я думаю что так как у chipmunk - Вам точно не надо! :mrgreen: Там ведь и за свои 1% и за кредитные 1%. Много "свинячил" по ходу ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:45

Вааау :)
А я все никак не придумаю на чем посвинячить тут. Вот мож вагон котячего корма куплю на весь офис :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:56

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Сейчас действует акция - если безналом зачислить на карту а потом открыть этими деньгами депо от полугода - платят кишмиш 0,5 % чистыми

подскажите переводом p2p на зеленую, сразу можно открыть и лучше дать время отлежаться?
и кол-во депозитов не ограничено по всем будет +0,5%
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:00

  anis написав:
  Flamingo написав:Сейчас действует акция - если безналом зачислить на карту а потом открыть этими деньгами депо от полугода - платят кишмиш 0,5 % чистыми

подскажите переводом p2p на зеленую, сразу можно открыть и лучше дать время отлежаться?
и кол-во депозитов не ограничено по всем будет +0,5%

Сразу. Ваащето у вас 2 дня тока на открытие такого депо: дн. прихода и +1.
Я вот 2й открыл, жду КБ.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:00

anis

в АБанку є ліміт на кількість депозитів - максимум 30 штук

2) умови акції із оф. сайту
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf

від 10 000 грн
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:13

  clientage написав:Вааау :)
А я все никак не придумаю на чем посвинячить тут. Вот мож вагон котячего корма куплю на весь офис :mrgreen:

Да ладно вам..
Не знаете, какой из 400-т сравнительно честных способов применить?))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:39

  greenozon написав:в АБанку є ліміт на кількість депозитів - максимум 30 штук

2) умови акції із оф. сайту
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
від 10 000 грн
Интересно, не прекратят акцию раньше времени - уж больно прОцент сладкий - ОВГЗ вона как упали. Или Суркисы уже готовят банк "на оффшор"??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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