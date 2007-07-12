kreuz написав:Депо за четвер окешбечили ввечері п'ятниці одразу двом аватарам
Може тому так швидко, бо все підв'язано на Зеленки, включно з %, бо КДВ треба нові завести через сплив строків за старими...
Кешбек за акционный депозит - это обычные живые деньги на карту? Я хочу открыть карту для выплат к акционному депозиту 18,5 %. Если налом пополняю карту в кассе, то все равно комиссия? Чет этого ньюанса в тарифах карты нет.
rsq написав:Если налом пополняю карту в кассе, то все равно комиссия? Чет этого ньюанса в тарифах карты нет.
Є
https://a-bank.com.ua/cards/kdv Комісія за поповнення картки в ABank24 безготівковим платежем з своїх карт, через термінал самообслуговування, касу банку, безготівковим платежем від третіх осіб 0,5% від суми
anikola13 написав:С карты "Универсальная" за счет собственных средств можно ли бесплатно вывести через терминал Привата на карту Привата или на "приват-вклад"?