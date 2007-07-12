Додано: Суб 16 лис, 2019 13:09

Депо за четвер окешбечили ввечері п'ятниці одразу двом аватарам ;)



Може тому так швидко, бо все підв'язано на Зеленки, включно з %, бо КДВ треба нові завести через сплив строків за старими...