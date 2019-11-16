RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1411141214131414

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:24

  Vorlon написав:
  jay2004 написав:КДВ потрібна, щоб можливо було знімати тіло депо в банкоматах. 100% потрібна, тим більше що вона безкоштовна.

И часто вам это тело нужно снимать именно наличкой? Я и забыл когда. Проще и быстрее в другой банк и в дело.

Нал завжди в ціні...без його в тіні ніяк.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30202
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:
  jay2004 написав:КДВ потрібна, щоб можливо було знімати тіло депо в банкоматах. 100% потрібна, тим більше що вона безкоштовна.

И часто вам это тело нужно снимать именно наличкой? Я и забыл когда. Проще и быстрее в другой банк и в дело.

Нал завжди в ціні...без його в тіні ніяк.

Снимать с КДВ через р2р с комиссией,а через кассу Абанк будет без!!!
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11652
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:38

Re: А-Банк

  sens написав:Снимать с КДВ через р2р с комиссией

Це ж не ексВуйцьобанка.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30202
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:39

  sens написав:Снимать с КДВ через р2р с комиссией,а через кассу Абанк будет без!!!

Вы неправы - комиссии нет!
Vorlon
 
Повідомлень: 7444
З нами з: 14.06.13
Подякував: 369 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:43

  Vorlon написав:
  sens написав:Снимать с КДВ через р2р с комиссией,а через кассу Абанк будет без!!!

Вы неправы - комиссии нет!

Можна знайти де є.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30202
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1411141214131414
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3552, 3553, 3554
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35532 4396291
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лис, 2019 17:46
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 7868, 7869, 7870
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78699 9287246
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лис, 2019 17:34
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 657, 658, 659
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6584 1529963
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лис, 2019 15:16
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.