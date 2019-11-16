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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:24
Vorlon написав: jay2004 написав:
КДВ потрібна, щоб можливо було знімати тіло депо в банкоматах. 100% потрібна, тим більше що вона безкоштовна.
И часто вам это тело нужно снимать именно наличкой? Я и забыл когда. Проще и быстрее в другой банк и в дело.
Нал завжди в ціні...без його в тіні ніяк.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:33
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав: jay2004 написав:
КДВ потрібна, щоб можливо було знімати тіло депо в банкоматах. 100% потрібна, тим більше що вона безкоштовна.
И часто вам это тело нужно снимать именно наличкой? Я и забыл когда. Проще и быстрее в другой банк и в дело.
Нал завжди в ціні...без його в тіні ніяк.
Снимать с КДВ через р2р с комиссией,а через кассу Абанк будет без!!!
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:38
sens написав:
Снимать с КДВ через р2р с комиссией
Це ж не ексВуйцьобанка.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:39
sens написав:
Снимать с КДВ через р2р с комиссией,а через кассу Абанк будет без!!!
Вы неправы - комиссии нет!
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Vorlon
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:43
Vorlon написав: sens написав:
Снимать с КДВ через р2р с комиссией,а через кассу Абанк будет без!!!
Вы неправы - комиссии нет!
Можна знайти де є.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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- Подякував: 1 раз.
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