Нал завжди в ціні...без його в тіні ніяк.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:24
Нал завжди в ціні...без його в тіні ніяк.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:33
Снимать с КДВ через р2р с комиссией,а через кассу Абанк будет без!!!
никому не верю
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:38
Re: А-Банк
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:39
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:43
Можна знайти де є.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:55
в общем кандауров на мою заявку забил - никакой кешбек за аптеку не доначилили
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:32
Не часто, но бывает надо. Вот когда в феврале прошлого года "ломбард" повернулся "филейной частью" к депо-людям, запретив пополнений существующих столбов, после чего начался массовый "вынос", закончившийся тем, что банка вернула пополняхи взад - у меня как раз в тот период "жирный" вклад окончился - так я специально заказал за 2 дня до окончания депо нал на всю сумму (было чуть меньше фонда), в науку банку чтобы они еще и за инкасациию привату заплатили . Так что не важно - часто-не часто - но КДВ в хозяйстве должна быть! Тем более, что "їсти вона не просить"
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