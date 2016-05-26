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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:44

Re: А-Банк

Как пополнить свою зеленую карту в приложении? Если нет долга, то нет пункта "мин платёж" и, соответственно, нет "погасить" )))))
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:47

Re: А-Банк

  mikos написав:Как пополнить свою зеленую карту в приложении? Если нет долга, то нет пункта "мин платёж" и, соответственно, нет "погасить" )))))

Ну так тот же пункт для погашения долга, а не для перевода между картами как такового.
А переводить откуда нужно? Со своей другой карты А-Банка? Если да, то зайти со стороны той другой карты и сделать платеж на свою зеленую.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:50

  ingtrans написав:А переводить откуда нужно?

С карты другого банка.
Сейчас приходится использовать моно как прокладку. Думал есть прямой путь :-)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:54

Re: А-Банк

  mikos написав:С карты другого банка.

Так тогда с другого банка и выполняйте перевод на зеленую.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:59

  ingtrans написав:Так тогда с другого банка и выполняйте перевод на зеленую.

У них же есть свой р2р инструмент для бесплатного входа, ничего нового придумывать не надо. Непонятно почему активируется только при отрицательном балансе.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:13

Re: А-Банк

  mikos написав:У них же есть свой р2р инструмент для бесплатного входа, ничего нового придумывать не надо. Непонятно почему активируется только при отрицательном балансе.

У меня отрицательный баланс, пункт Минимальный платеж доступен, но погасить могу только со своей же КДВ. Не вижу, как можно погасить с карты другого банка непосредственно из приложения.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:24

Re: А-Банк

У меня уже тоже всё пропало ))) В конце сентября гасил с карты другого банка через это меню.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:28

  mikos написав:У меня уже тоже всё пропало ))) В конце сентября гасил с карты другого банка через это меню.

Точно абанку гасили?)
guntherhouse777
 
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