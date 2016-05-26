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А-Банк
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:44
Как пополнить свою зеленую карту в приложении? Если нет долга, то нет пункта "мин платёж" и, соответственно, нет "погасить" )))))
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mikos
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:47
mikos написав:
Как пополнить свою зеленую карту в приложении? Если нет долга, то нет пункта "мин платёж" и, соответственно, нет "погасить" )))))
Ну так тот же пункт для погашения долга, а не для перевода между картами как такового.
А переводить откуда нужно? Со своей другой карты А-Банка? Если да, то зайти со стороны той другой карты и сделать платеж на свою зеленую.
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ingtrans
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:50
ingtrans написав:
А переводить откуда нужно?
С карты другого банка.
Сейчас приходится использовать моно как прокладку. Думал есть прямой путь
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mikos
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:54
mikos написав:
С карты другого банка.
Так тогда с другого банка и выполняйте перевод на зеленую.
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ingtrans
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:59
ingtrans написав:
Так тогда с другого банка и выполняйте перевод на зеленую.
У них же есть свой р2р инструмент для бесплатного входа, ничего нового придумывать не надо. Непонятно почему активируется только при отрицательном балансе.
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mikos
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:13
mikos написав:
У них же есть свой р2р инструмент для бесплатного входа, ничего нового придумывать не надо. Непонятно почему активируется только при отрицательном балансе.
У меня отрицательный баланс, пункт Минимальный платеж доступен, но погасить могу только со своей же КДВ. Не вижу, как можно погасить с карты другого банка непосредственно из приложения.
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ingtrans
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:24
У меня уже тоже всё пропало ))) В конце сентября гасил с карты другого банка через это меню.
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mikos
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