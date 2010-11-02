RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1413141414151416

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:05

Специальное предложение!
Вам доступно оформление услуги “Быстрые наличные” на 100000 грн на срок до 36 месяцев. Процентная ставка по кредиту всего 4,5%.
Мы рассчитали для Вас самые выгодные условия.
Что это означает:
- ежемесячная ставка для Вас снижается с 5,99% до 4,5%, что позволяет сэкономить на ежемесячном платеже;
- при оформлении 100000 грн, только на отсутствии разовой комиссии экономите почти 4500 грн.
----
Братки тролять. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30241
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:27

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Братки тролять.


А може то дочки балуються?
https://a-bank.com.ua/static/owners_010119.pdf
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 19.04.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:57

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  jay2004 написав:КДВ потрібна, щоб можливо було знімати тіло депо в банкоматах. 100% потрібна, тим більше що вона безкоштовна.

И часто вам это тело нужно снимать именно наличкой? Я и забыл когда. Проще и быстрее в другой банк и в дело.

Не часто, но бывает надо. Вот когда в феврале прошлого года "ломбард" повернулся "филейной частью" к депо-людям, запретив пополнений существующих столбов, после чего начался массовый "вынос", закончившийся тем, что банка вернула пополняхи взад - у меня как раз в тот период "жирный" вклад окончился - так я специально заказал за 2 дня до окончания депо нал на всю сумму (было чуть меньше фонда), в науку банку чтобы они еще и за инкасациию привату заплатили :twisted: . Так что не важно - часто-не часто - но КДВ в хозяйстве должна быть! Тем более, что "їсти вона не просить" ;)

Ну гаразд, вмовили, відкрию КДВ якраз напередодні отримання % :)) Раптом готівка стане в нагоді...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1897
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:09

  kreuz написав:Ну гаразд, вмовили, відкрию КДВ якраз напередодні отримання % :)) Раптом готівка стане в нагоді...


Невеличкий лайфак:

У продвинутих депозитчиків їх має бути дві і більше)...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1413141414151416
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, makor06, maxim2014, proftpd66, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3553, 3554, 3555
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35549 4398440
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 21:57
VASH
Альфа-Банк 1 ... 7871, 7872, 7873
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78724 9291775
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 19:50
Кочевник
Банк Глобус 1 ... 552, 553, 554
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5534 738579
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 18:57
THB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.