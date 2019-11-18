Специальное предложение! Вам доступно оформление услуги “Быстрые наличные” на 100000 грн на срок до 36 месяцев. Процентная ставка по кредиту всего 4,5%. Мы рассчитали для Вас самые выгодные условия. Что это означает: - ежемесячная ставка для Вас снижается с 5,99% до 4,5%, что позволяет сэкономить на ежемесячном платеже; - при оформлении 100000 грн, только на отсутствии разовой комиссии экономите почти 4500 грн. ---- Братки тролять.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
jay2004 написав:КДВ потрібна, щоб можливо було знімати тіло депо в банкоматах. 100% потрібна, тим більше що вона безкоштовна.
И часто вам это тело нужно снимать именно наличкой? Я и забыл когда. Проще и быстрее в другой банк и в дело.
Не часто, но бывает надо. Вот когда в феврале прошлого года "ломбард" повернулся "филейной частью" к депо-людям, запретив пополнений существующих столбов, после чего начался массовый "вынос", закончившийся тем, что банка вернула пополняхи взад - у меня как раз в тот период "жирный" вклад окончился - так я специально заказал за 2 дня до окончания депо нал на всю сумму (было чуть меньше фонда), в науку банку чтобы они еще и за инкасациию привату заплатили :twisted: . Так что не важно - часто-не часто - но КДВ в хозяйстве должна быть! Тем более, что "їсти вона не просить" ;)
Ну гаразд, вмовили, відкрию КДВ якраз напередодні отримання % :)) Раптом готівка стане в нагоді...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/