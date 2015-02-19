Додано: Сер 20 лис, 2019 09:32

пользуюсь картой пумб. очень удобно. без комиссии на карту А-банка и др. банков за 5сек. еще и на остаток 12%годовых. пополнение карты тоже без комиссии. снятие бабок в банкоматаж тоже без комиссий.

это для тех кто любит снимать наличку.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.