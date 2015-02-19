RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1414141514161417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:33

  Flamingo написав:
  Игорь Алексеевич написав:пользуюсь картой пумб. очень удобно. без комиссии на карту А-банка и др. банков за 5сек. еще и на остаток 12%годовых. пополнение карты тоже без комиссии. снятие бабок в банкоматаж тоже без комиссий.
это для тех кто любит снимать наличку.

Вы забыли добавить только что лимиты там смешные на р2р

По старій памяті 3 по 14999. Не змінились?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30270
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:59

  Flamingo написав:
  Игорь Алексеевич написав:пользуюсь картой пумб. очень удобно. без комиссии на карту А-банка и др. банков за 5сек. еще и на остаток 12%годовых. пополнение карты тоже без комиссии. снятие бабок в банкоматаж тоже без комиссий.
это для тех кто любит снимать наличку.

Вы забыли добавить только что лимиты там смешные на р2р


но, да смешные.
но я написал кому нужен нал. а его можно получить с карты пумб и через банкоматы или кассу. там сумма любая. а кому через А-банк, то тогда через пумбовские лимиты.
но думаю, 15штук в сутки достаточно для нала.
в основном продвинутые уже давно пользуются безналом. нал это так для срочного сникерса :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4386
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1414141514161417
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Setta, STIGA, vollena71, Игорь Алексеевич і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжнародний Інвестиційний Банк 1 ... 5, 6, 7
Модератор » Чет 19 лют, 2015 10:31
66 20174
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 10:10
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 7877, 7878, 7879
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78785 9298528
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 10:07
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3557, 3558, 3559
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35581 4402443
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 09:26
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14162)
20.11.2019 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.