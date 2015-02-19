Flamingo написав:
Вы забыли добавить только что лимиты там смешные на р2р
По старій памяті 3 по 14999. Не змінились?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:33
По старій памяті 3 по 14999. Не змінились?
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:59
но, да смешные.
но я написал кому нужен нал. а его можно получить с карты пумб и через банкоматы или кассу. там сумма любая. а кому через А-банк, то тогда через пумбовские лимиты.
но думаю, 15штук в сутки достаточно для нала.
в основном продвинутые уже давно пользуются безналом. нал это так для срочного сникерса
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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